Nusaybin ilçesinde 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Tunca'nın babası Bahtiyar ile annesi Saniye Tunca, evlatlarının askerde kullandığı bot, saat, üniforma, bere, kasatura, çektirdiği fotoğraflar ve özel eşyalarını odasına yerleştirdi. Oğullarına özlemlerini eşyalarına dokunarak gidermeye çalışan aile, küçük bir müzeyi andıran odada huzur buluyor. Baba Bahtiyar Tunca, oğullarının acısının zaman geçtikçe daha çok artmaya başladığını söyledi. Emre'ye yakışır şekilde odasını düzenlediklerini aktaran Tunca, "Biz onu unutmamak, anılarını hatıralarını yaşatmak amacıyla bu odayı düzenledik. Odasına her gün gelip bakıyorum, onunla konuşuyorum. Her girdiğimde Emremi görmüş gibi oluyorum. Yaşadıklarımızı hatırlıyorum, oğlum gözümde canlanıyor. Bugünlere şükür, vatanımız ve milletimiz sağ olsun" dedi.Anne Saniye Tunca ise şehit oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi. Evladının kullandığı eşyaları yerleştirdikleri odasıyla teselli bulmaya çalıştıklarını anlatan Tunca, "Her gün bu odayı görmeden yapamıyoruz. Her odaya girdiğimde, oğlumu yaşıyormuş gibi hissediyorum. Burayı görünce onu görüyorum. Emre doğum gününde şehit oldu. Şehit olduğu ay, saat ve gün doğum günüyle aynıydı" diye konuştu.