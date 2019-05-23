İftarda 15 Temmuz buluşması

BUGÜN NELER OLDU

15 TEMMUZ Derneği'nce şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Altındağ Kültür Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Koca, "15 Temmuz gibi bir ihanete karşı duran şehitlerin aileleri ve gazilerimizle burada olmaktan gurur duyuyorum. Allah sizleri bu milletin yanından eksik etmesin" ifadelerini kullandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz'un başka bir hadise olduğunu ve düne kadar iç içe olduğumuz, kardeş bildiğimiz, insanların birtakım mahfillerce livası ve marabalarının satın alındığı bir ihanet gecesi olduğunu belirterek, "O gün tanka, uçağa, helikoptere, tüfeğe karşı sadece göğsünde imanı olan, göğsünde vatan sevgisi, bayrak sevgisi olan insanların 'Bu milleti, bu devleti biz sokakta bulmadık, sokağa çıkan kimselere de bırakmayız' diyerek vatanına, milletine silahsız bir şekilde, sivil inisiyatif anlayışla karşı geldiği bir gündür" dedi. Dernek Başkanı Tarık Şebik de "Rabb'im bize bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın, bu milleti de kahramansız bırakmasın" diye konuştu.