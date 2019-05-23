İki mahalle aynı sofrada buluştu

BUGÜN NELER OLDU

MAMAK Belediyesi'nin her akşam farklı mahalle sakinlerini aynı sofranın etrafında buluşturduğu iftar programı kapsamında bu kez Harman ve Hürel Mahalle sakinleri bir araya geldi. Şafaktepe Meriç Tesisleri'nde gerçekleşen iftar programında masaları tek tek dolaşarak, vatandaşların Ramazan'ını tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu akşam Mamak yine çok güzel. Harman ve Hürel mahalle sakinlerimizle Ramazan bereketini paylaştık. Allah sofralarımızın bereketini, gönüllerimizdeki muhabbeti eksik etmesin" dedi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, iftardan sonra kendisini çaya davet eden gençlerin davetini geri çevirmedi. Gençlerle sohbet edip çay içen Köse, gençlerin tek tek hayallerini dinleyerek, belediye hizmetlerine ilişkin görüş ve önerilerini aldı.