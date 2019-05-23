Siteler için komite kuruluyor

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BAŞKENTIN mobilyacılık sektörünün kalbi Siteler'i yeniden aktif hale getirmek için çalışma yürüten Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Sanayi Odası'na (ASO) çözüm önerisi Ankara Milletvekili Emrullah İşler'den geldi. İşler'in önerisiyle Siteler için çalışma yapmak üzere ATO ve ASO'nun birlikte bir komite kurmasına karar verildi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Siteler'in çağın gerektirdiği değişim dönüşümü yaşayamadığı için Ankara'nın bu alanda kan kaybettiğini söyledi. ASO olarak 2011 yılında Siteler'de bir çalışma yaptıklarını anlatan Özdebir, " Çözümü bu bölgede aramak lazım. Bildiğim kadarıyla Mamak Muhabere Okulu boşaltılıyor. Okulla Siteler'in arasında boş bir alan da var. Bu bölgenin bir kısmı verilirse ve yeni Siteler'i hemen bitişiğinde kurarsak Ankara'ya iyi bir hizmet yapmış oluruz. Eski alanda da kentsel dönüşüm çalışması yapılarak yüksek katlarla bir rant sağlanır, buradan sağlanacak gelirle de yeni Siteler'in yapımı için belli ölçüde finansman sağlanmış olur" diye konuştu.ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise, Siteler'in mobilya üretiminde ve ticaretinde Türkiye'nin kalbi konumundayken, dünyanın birçok ülkesine mobilya ihraç ederken zamanla İstanbul, Bursa gibi illerin gerisinde kaldığını söyledi. Baran, "2 bin kişiyi biraraya getirip gönül birliği oluşturulursa yol alınabilir" dedi.