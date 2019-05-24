Bizim çocuklarla ramazan eğlenceleri

BUGÜN NELER OLDU

ELMADAĞ Belediyesi tarafından, ücretsiz olarak, ramazan ayı boyunca, her akşam, iftardan sonra, Cumhuriyet Kent Meydanı'nda eğlence programı düzenliyor. Program kapsamında Seğmen gösterileri, Kent Tiyatrosu, Halk müziği dinletisi, Halk oyunları Zeybek ekibi, Hacıvat-Karagöz, İbiş -Pişikar, Aşuk-Maşuk, Korkuluk Ortaoyunu oyuncuları izleyicilerine keyifli anlar yaşatırken, Ödüllü yarışmaların yöresel oyunların akşama ayrı bir tat ayrı bir heyecan katmakta olduğu görüldü. Kurulan çadırlarda A.B.B. Gençlik ve Aile Yaşam Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el sanatları sergileri de görülmeye değer bulundu. Başkan Aşkın, pamuk şekeri, Osmanlı şerbeti ve macunu ikramında bulunulduğu ramazan panayırında çocukların mutluluğuna ortak olurken, etkinlikleri de çocuklarla birlikte izledi.