Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Bizim çocuklarla ramazan eğlenceleri

Bizim çocuklarla ramazan eğlenceleri

Elmadağ Belediyesi ramazanda da çocukları unutmadı. Ramazan panayırında çocuklara pamuk şekeri, şerbet ve macun ikram edildi

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Bizim çocuklarla ramazan eğlenceleri
ELMADAĞ Belediyesi tarafından, ücretsiz olarak, ramazan ayı boyunca, her akşam, iftardan sonra, Cumhuriyet Kent Meydanı'nda eğlence programı düzenliyor. Program kapsamında Seğmen gösterileri, Kent Tiyatrosu, Halk müziği dinletisi, Halk oyunları Zeybek ekibi, Hacıvat-Karagöz, İbiş -Pişikar, Aşuk-Maşuk, Korkuluk Ortaoyunu oyuncuları izleyicilerine keyifli anlar yaşatırken, Ödüllü yarışmaların yöresel oyunların akşama ayrı bir tat ayrı bir heyecan katmakta olduğu görüldü. Kurulan çadırlarda A.B.B. Gençlik ve Aile Yaşam Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el sanatları sergileri de görülmeye değer bulundu. Başkan Aşkın, pamuk şekeri, Osmanlı şerbeti ve macunu ikramında bulunulduğu ramazan panayırında çocukların mutluluğuna ortak olurken, etkinlikleri de çocuklarla birlikte izledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bizim çocuklarla ramazan eğlenceleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN