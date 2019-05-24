Coşkun Sabah’tan unutulmaz konser

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Sanat Müziği sanatçısı Coşkun Sabah Pursaklar'da unutulmaz bir konser verdi. Coşkun Sabah, birbirinden güzel unutulmaz eserlerini seslendirerek vatandaşlarımıza keyifli dakikalar yaşattı. Dinleyenlerin kimi zaman hüzünlendiği, kimi zamansa eğlendiği gecede Coşkun Sabah, kendi eserleriyle beraber "Hatıram olsun", "Dalgalandım da duruldum", "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Bir şarkısın sen" gibi Türk Sanat Müziğinin unutulmaz bestelerini de okudu. Sanatçı Coşkun Sabah "Bugün de çok güzel bir konser oldu. Eğlenceli, hüzünlü, duygulu, karma güzel bir konser oldu. Beni dinlemeye gelen Pursaklar halkına ve beni sizle buluşturan Ertuğrul Başkana teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı