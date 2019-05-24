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İnşaat iskelesi çöktü

’da 3 katlı binanın inşaat iskelesi çöktü, yoldan geçen 2 kişi yaralandı. İskelenin çökme anı ve çevredekilerin korkuyla kaçması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Giriş Tarihi: 24.5.2019
İnşaat iskelesi çöktü
OLAY, Çankaya Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir-1 Caddesi'nde bulunan, restorasyon halindeki Milli Savunma Bakanlığı'na ait 3 katlı binanın ön cephesindeki inşaat iskelesi, rüzgarın etkisiyle çöktü. Üzerinde işçi bulunmayan iskelenin çökmesiyle, yoldan geçen 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından özel araçla hastaneye götürüldü. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ceset arama köpeği ile enkaz altında arama çalışması yaptı. Polis ekipleri de binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İskelenin çökme anı, çevredeki bir restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde, iskelenin binadan koparak, devrilmesi ve yolda yürüyenlerin kaçmaları yer aldı.
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İnşaat iskelesi çöktü
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