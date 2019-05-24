Ölen eşinin anısına Türkiye’yi geziyor

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TÜM Türkiye'yi karış karış karavanıyla dolaşan İlhan Yolcu, Çankaya'nın Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki evinden çıkarak vefat eden eşi ile kurduğu yolculuk hayalini 11 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü. Eşi Satı Yolcu ile 1992 yılında evlenen Yolcu, emekli olmasının ardından onunla ilginç bir karar aldı. Emekli ikramiyesi ile alacakları karavanla Türkiye turu yapmak isteyen çift Satı Yolcu'nun ölmesiyle o hayali gerçekleştiremedi. Yıllardır içinde eşi Satı'nın bu hayalinin acısı ile yaşayan İlhan Yolcu emekli olmasının ardından aldığı ikramiye ile bir karavan yaptırdı. Tüm Türkiye'yi yanındaki köpeği ve eşinin resimlerini karavanında taşıyarak gezmeye başlayan İlhan Yolcu, son olarak Ordu'nun Ünye ilçesini gezerek onun kurduğu hayalini gerçekleştiriyor.Yolcu, "Bu Türkiye gezisini 20 yıl önce eşimle beraber kurmuştum. Eşimi yaklaşık 11 yıl önce mide kanseri hastalığından kaybettim. Onunla çıkamadığımız bu uzun Türkiye yolculuğuna köpeğimle beraber çıktım. Bütün Türkiye'yi karavanımla dolaştıktan sonra Ankara'ya döneceğim ve eşimin mezarına giderek ona hayalini gerçekleştirdiğini söyleyeceğim" dedi.