Otomotivde ikinci bayram

BUGÜN NELER OLDU

Hurda araçlarda ÖTV indiriminin 15 bin TL'ye çıkartılmasını öngören torba teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ankara'daki otomotiv sektör çalışanları yasanın yerinde olduğunu ve Ankara ekonomisine katkıda bulunacağını söyledi.14 yıldır otomotiv sektöründe çalışan 36 yaşındaki Özkan Tetik hurda araçların 15 bin TL' ye çıkartılmış olması satış adetlerinin otomatikman yüzde 15-20 artış olması anlamına geldiğini söyledi. Tetik, "Otomobil sektörünün durgun olduğu bu dönemde böyle bir hamle bizim için çok olumlu bir adım oldu. Müşteriler tarafından da güzel karşılandı. Showroom trafiğini bir nebze hareketlendirdi. Bu hareketlilik otomotiv sektörü açısından da mutlulukla karşılanmaktadır. Bu yıl iki bayram birden yapacağız" dedi.25 yıldır otomobil sektöründe olan 43 yaşındaki Çağrı Karahancı, "16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması ile yerine alınacak. Sıfır aracın ÖTV'sinde indirim yapılması hem otomobil hem de hurda piyasasında canlılığa sebep olur. Fakat bu kanunun kapsamı genişletilerek, indirim yapılması yerine ÖTV matrahına bakılmaksızın her araç için 15 veya 20 bine çıkarılması otomobil piyasasına müthiş hareket getirir. Ekonomi canlanır. Herkes kazanır" dedi.yıldır hurdacılık yapan 45 yaşındaki Önder Nihat Soytaş, " Atıl araçların daha fazla geri dönüşüme girmesini sağlayacaktır. Metaller ülkemize ve geri dönüşüme fayda sağlayacaktır. Diğer grup araçlar da aynı uygulama olursa motosiklet, otobüs, kamyon, traktör gibi daha iyi olur" diye konuştu. Yasanın Ankara ekonomisine katkısının büyük oranda olacağının altını çizen Soytaş, "Ankara'da kaza oranı azalacak. Yakıt tasarrufu artacak. Devlet vergi borcu olan araçların tahsilini yapmış oluyor" dedi.25 yıldır otomotiv sektöründe olan 44 yaşındaki Atakan Topal, "İvme kazandırır. ÖTV matrahı 70 bin olan araçlar için geçerli. Eğer ki matrah tutarını yukarı çıkarırlarsa üst dilimde de bir hareketlilik kazandırır. Matrahın yükseltilmesi gerekiyor" dedi.