Spor basını başkentte iftarda buluştu!

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesince iftar programı düzenledi. Kebaphan Restoran'da düzenlenen programda, gazeteciler ve spor camiasından önemli isimler bir araya geldi. TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, yaptığı konuşmada,ifadelerini kullandı. Programa, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Ankara Hakem İl Kurulu Başkanı Sürhat Müniroğlu, Merkez Hakem Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Gündoğdu ve dernek üyesi gazeteciler katıldı.