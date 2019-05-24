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Türk ’na genç başkan yardımcısı

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Türk Hava Kurumu’na genç başkan yardımcısı
TÜRK Hava Kurumu Genel Başkan Yardımcılığı'na Mehmet Fatih Pakır getirildi. Kuruma büyük katkı sağlayacağı düşünülen Mehmet Fatih Pakır, "Genel Başkanımız Ahmet Bertan Nogaylaroğlu'nun önderliğinde kurulacak uluslararası heyetler ile Ortadoğu ve Avrupa ülkerinde havacılık alanında söz sahibi olarak hayata geçireceğimiz çalışmalara beklemeden start vereceğimizden şüphem yoktur. Bu görevi tevdi eden başta genel başkanımız Ahmet Bertan Nogaylaroğlu'na, bütün THK Yönetim Kurulu ve vakıf üyelerimize teşekkür ederim" dedi.
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Türk Hava Kurumu’na genç başkan yardımcısı
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