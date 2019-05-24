Türk Hava Kurumu’na genç başkan yardımcısı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Hava Kurumu Genel Başkan Yardımcılığı'na Mehmet Fatih Pakır getirildi. Kuruma büyük katkı sağlayacağı düşünülen Mehmet Fatih Pakır, "Genel Başkanımız Ahmet Bertan Nogaylaroğlu'nun önderliğinde kurulacak uluslararası heyetler ile Ortadoğu ve Avrupa ülkerinde havacılık alanında söz sahibi olarak hayata geçireceğimiz çalışmalara beklemeden start vereceğimizden şüphem yoktur. Bu görevi tevdi eden başta genel başkanımız Ahmet Bertan Nogaylaroğlu'na, bütün THK Yönetim Kurulu ve vakıf üyelerimize teşekkür ederim" dedi.