Türkiye’de 4 milyon obez çocuk var

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SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan obezite merkezi hizmete açıldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu araştırmalara göre, Türkiye'de kadınların yüzde 40'ının, erkeklerin ise yüzde 23'ünün obez olduğunu ifade etti. Tekin, "Obezite tedavi edilebilir, hatta önlenebilir bir hastalıktır. Hastanemiz bünyesindeki obezite merkezinde hem üreme çağındaki hem de menopoz dönemindeki kadın hastalarımız öncelikle hizmet alacaklar ancak erkek hastalarımız da buradan yararlanabilecek" dedi. Prof. Dr. Tekin, kadın sağlığı açısından bakıldığında obezitenin, kısırlıktan gebe kalındığındaki döneme kadar hepsini etkilediğini belirtti.Sağlık Bakanlığı Ayaktan Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Hatice Kınık, Türkiye'de açılan obezite merkezi sayısının 75'e ulaştığını bildirdi. Kınık, gebelik öncesi ve sonrasında oluşan obezitenin, obez çocuklar anlamına geldiğine işaret ederek, "Türkiye'de şu anda 4 milyon obez çocuğumuz var. Bu sayı, çocuk sayısı açısından çok büyük bir risktir. Çocukluğunda obez olan kişiler, gelecekte obezite hastaları haline geliyorlar" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından obezite merkezinin açılışı yapıldı.