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100. yılda 100 liseli genç 1. Meclis’te

Giriş Tarihi: 27.5.2019
100. yılda 100 liseli genç 1. Meclis’te
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından gençler Ankara'ya geldi. Birinci Meclis'e konuk olan liseli öğrenciler, Cumhuriyet'in kurucularının oturduğu sıralara oturdu, Milli Mücadele'nin her aşamasının anlatıldığı sunumlar yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Anadolu'nun ortak kültür ve tarih şuurunun gençler tarafından özümsenmesini amaçlayan büyük buluşmaların 8.'si Ankara'da gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un katılımlarıyla düzenlenen Ankara Buluşması'nda 39 ilden gelen liseli öğrenciler Birinci Meclis'te toplandı ve Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, Birinci ve İkinci Meclis'te görev yapmış Cumhuriyet'in kurucularını anlattıkları sunumlar yaptı. Ardından gençler, akademisyenler ve düşünce insanları ile beraber Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında yaşananları müzakere etti.
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100. yılda 100 liseli genç 1. Meclis’te
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