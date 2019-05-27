Başkan Köse STK üyeleriyle iftar yaptı

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MamakBelediyesi, sivil toplum kuruluşları üyeleri ile aynı sofrada buluşturdu. Şafaktepe Platin Düğün Salonu'nda gerçekleşen iftar programında masaları tek tek dolaşarak STK temsilcilerinin ramazanlarını tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, önümüzdeki ay STK temsilcileri, federasyon ve dernek başkanları ile kanaat önderlerinin de yer alacağı Mamak Şehir Meclisi'ni oluşturacaklarını söyledi. STK'ların sosyal hayattaki önemine vurgu yapan Köse, "Uzun yıllardır özlemini duyduğumuz kalabalık ve bereketli sofralarda vatandaşlarımızla birlikte bir ekmeği bölüşmekten son derece mutluyum. Amacımız eski ramazanları yaşatıp, çocuklarımıza ileride hatırlayacakları hoş hatıralar bırakmak" dedi.