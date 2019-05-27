Belediye Başkanı Altınok çocuklarla iftar sofrasında

BUGÜN NELER OLDU

KeçiörenBelediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören Başkanlığın'ın düzenlediği iftara katıldı. Estergon Türk Kültür Merkezi'nde, düzenlenen iftar programına AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Sevgi Evleri Müdürü Fahri Ertekin, Sevgi Evleri Çocuk Koordinasyon Merkezi Müdürü Sezai Güven ve beraberinde kadınlar ile çocuklar katıldı. Dualarla başlayan iftar programında, çocukların keyifli vakit geçirmesi için kukla ve palyaço gösterileri de sergilendi.