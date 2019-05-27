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Demir hırsızları kıskıvrak yakalandı

Giriş Tarihi: 27.5.2019
Demir hırsızları kıskıvrak yakalandı
Kızılcahamam'da inşaata girerek demir çaldığı iddia edilen 3 zanlı kıskıvrak yakalandı. Olay, Kızılcahamam İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan Uygur Tababet inşaatında meydana geldi. İnşaattan çaldıkları demirleri kamyonete yükleyen hırsızlık zanlıları, polisin kendilerine doğru geldiğini görünce kaçmaya başladı. Devriye gezen ekibin hırsızlık olayı olduğuna dair ve şüphelilerin kaçtıkları yönünde anonsu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile demir yüklü kamyonet arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Yaklanan Ferhat A., Emre K., Muhittin U.isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Demir hırsızları kıskıvrak yakalandı
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