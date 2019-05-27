Demir hırsızları kıskıvrak yakalandı

Kızılcahamam'da inşaata girerek demir
çaldığı iddia edilen
3 zanlı kıskıvrak
yakalandı. Olay,
Kızılcahamam İsmet
Paşa Mahallesi'nde
bulunan Uygur Tababet
inşaatında meydana
geldi. İnşaattan çaldıkları
demirleri kamyonete
yükleyen hırsızlık zanlıları,
polisin kendilerine
doğru geldiğini görünce
kaçmaya başladı.
Devriye gezen ekibin
hırsızlık olayı olduğuna
dair ve şüphelilerin
kaçtıkları yönünde
anonsu üzerine İlçe
Emniyet Müdürlüğüne
bağlı ekipler ile demir
yüklü kamyonet arasında
bir süre kovalamaca
yaşandı. Yaklanan
Ferhat A., Emre K.,
Muhittin U.isimli şüpheliler
adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı.