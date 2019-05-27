İşte bizim ümitlerimiz

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vedat İnceefe, 7 Haziran'da İstanbul'da Arnavutluk ve 11 Haziran'da deplasmanda Kosova ile oynanacak maçlar için U21 Milli Takımı'nın 25 kişilik kadrosu belirlendi. Bugün Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde toplanacak aday kadrodaki bazı isimler özellikle merak konusu oldu.
DÖRT İSİM ÖNE ÇIKIYOR
Gözler Ankaragücü'nün kalecisi Altay Bahadır
ile Trabzonspor A takımından Hüseyin Türkmen,
Bundesliga ekibi Schalke 04'ten Ahmet Kutucu
ve Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan
da gibi isimlerde olacak.