İşte bizim ümitlerimiz

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vedat İnceefe, 7 Haziran'da İstanbul'da Arnavutluk ve 11 Haziran'da deplasmanda Kosova ile oynanacak maçlar için U21 Milli Takımı'nın 25 kişilik kadrosu belirlendi. Bugün Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde toplanacak aday kadrodaki bazı isimler özellikle merak konusu oldu.Gözler Ankaragücü'nün kalecisiile Trabzonspor A takımındanBundesliga ekibi Schalke 04'tenve Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eskişehirspor'danda gibi isimlerde olacak.