Liseliler kompost makinesi yaptı

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CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ve okullarda da uygulanan "Sıfır Atık Projesi"ne bir destek de İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden geldi. İsrafı önlemek, atık miktarını azaltmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak isteyen öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte ürettikleri kompost makinesiyle yemek artıklarını organik gübreye dönüştürüyor. Okul Müdürü Mehmet Boz, Sıfır Atık Projesi kapsamındaki çalışmalarla ülke genelinde farkındalık oluşturulduğuna ve atıkların geri dönüştürüldüğüne işaret ederek, ürettikleri kompost makinesi sayesinde okuldan çıkan yemek artıklarının çöpe atılmasının önüne geçtiklerini belirtti. İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alan Şefi Erol Akgül de kompost makinesini "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek ve yemek artıklarının çöpe gitmesini önlemek amacıyla ürettiklerini belirtti. Projede, makine ve metal teknolojileri alanlarından öğretmen ve öğrencilerin birlikte çalıştıklarını anlatan Akgül, "Makinenin üretiminde 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerimizle birlikte çalıştık ve imalatı tümüyle okulumuzda yaptık. Talep olursa daha fazla öğrencimiz çalışmalarda yer alma fırsatı bulacak" dedi.