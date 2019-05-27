Mahalle tipi spor sahası sayısı artıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı aracılığıyla yaptırdığı futbol, basketbol ve voleyboldan oluşan mahalle tipi spor sahalarının sayısının 2 bin 8'e ulaştığı, bu rakamın inşaatı tamamlanacaklarla daha da artacağı bildirildi. 81 ilde 2 bin 8 olan mahalle tipi spor sahalarının, yapımı tamamlanacaklarla birlikte 2 bin 650'ye ulaşacak. İnşaatlar 2013 yılından bu yana sürerken, yapımı süren 350 futbol sahası, 292 basketbol ve voleybol sahasının inşası da bitecek.
HEDEF TABANA YAYMAK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun yaygınlaştırılması ve spor altyapısının güçlendirilmesine çok önem verdiklerini ifade etti. Kasapoğlu, "Sporu tabana yaymak adına Türkiye'nin dört bir yanındaki her vatandaşımızın spor tesislerine kolaylıkla ulaşması ve oralarda spor yapabilme imkanına kavuşması için 6 yıldır mahalle tipi spor tesisleri inşa ediyoruz"
ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, gençlerin çocukların ailelerinden çok uzaklaşmadan yaşadıkları çevrede güvenle spor yapabildiğini kaydederek, "Mahalle tipi spor tesisleri, hem sağlıklı nesiller yetişmesinde büyük rol oynuyor hem de gençlerimizi erken yaşta sporla tanıştırarak onları kötü alışkanlıklardan koruyor. Spor kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacağına inandığımız bu tesislerimizden inşallah faydalanan çocuk ve gençlerimizin sayısı daha da artacak"
diye konuştu.