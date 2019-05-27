Mahalle tipi spor sahası sayısı artıyor

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı aracılığıyla yaptırdığı futbol, basketbol ve voleyboldan oluşan mahalle tipi spor sahalarının sayısının 2 bin 8'e ulaştığı, bu rakamın inşaatı tamamlanacaklarla daha da artacağı bildirildi. 81 ilde 2 bin 8 olan mahalle tipi spor sahalarının, yapımı tamamlanacaklarla birlikte 2 bin 650'ye ulaşacak.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun yaygınlaştırılması ve spor altyapısının güçlendirilmesine çok önem verdiklerini ifade etti. Kasapoğlu,ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, gençlerin çocukların ailelerinden çok uzaklaşmadan yaşadıkları çevrede güvenle spor yapabildiğini kaydederek, "Mahalle tipi spor tesisleri, hem sağlıklı nesiller yetişmesinde büyük rol oynuyor hem de gençlerimizi erken yaşta sporla tanıştırarak onları kötü alışkanlıklardan koruyor.diye konuştu.