Öğrenciler okuldan çıkmak istemiyor

BUGÜN NELER OLDU

Öğrencilerin ders bitiminde eve gitmek istemediği okulda, çok sayıda sanatsal faaliyet ve spor eğitimleri ücretsiz olarak verilirken özel okul gibi hizmet veren okul, ailelerin de yüzünü güldürüyor. Ders saati sona eren minikler, okullarından dışarı çıkmadan teknoloji esaretinden uzak sanatsal faaliyetlerle vakitlerini verimli kullanma imkânı buluyor. Okul ve MEB iş birliğinde okula gelen sanatçılar ve eğitimciler öğrencilere ilgi alanlarına göre eğitimler veriyor. Tezhipten kanaviçeye kaligrafiden heykel yapımına, ebru sanatından teknoloji tasarımına, spor faaliyetlerinden görsel sanatlara kadar 12 branşta eğitim alan öğrenciler, teknolojinin esiri olmaktan çıkıp gününü en verimli şekilde değerlendiriyor. Proje sayesinde yüzlerce minik, hem sanat, hem meslek öğreniyor. Öğrenciler bu projeyle yeteneklerini keşfederken hazırladıkları ürünlerle okul bütçesine de katkı sağlıyor. Özel okul gibi hizmet veren devlet okulu ise ailelerin ve öğrencilerin takdirini topluyor. Kaynaştırma eğitimi kapsamındaki öğrencilerin de dâhil edildiği proje, çocukları öğrenme güçlüğü yaşayan ailelerin de yüzünü güldürüyor.Projenin öğrencilerin başarılarına ve sosyal yaşamlarına önemli katkısı olduğunu ifade eden Okul Müdürü Hüseyin Pınarcı, "Bakanlığımızın bu yıl açıkladığı vizyon projeleri arasında yer alan tasarım beceri atölyeleri çalışmalarını sergilemek amacıyla buradayız yaklaşık 12 branşta çocuklarımıza bu eğitimleri başlattık. Tamamen kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz bu çalışmaları pilot eğitime tabi olmadan götürmeye çalıştık. Bu çalışmadan 400 - 500 civarında öğrencimiz yararlandı. Bu çalışmamızı halk eğitim merkezi ile birlikte yürütüyoruz. Öğrencilerimizin eserlerinden Ulucanlar Sanat Sokağı'nda bir sergi açtık " dediKAATIkursunda eğitim gören Reyyan Rümeysa Yılmaz," 5. Sınıf öğrencisiyim. Bu kursu ikinci dönemin başından bu yana yapıyorum. Özgüvenim yerine geldi. Bu kurs başladığından bu yana ufkum daha açıldı." Beyza Çeliksu, "Kağıt Kursuna gidiyorum. İnsana keyif veren, özgüven kazandıran bir sanat. Ayrıca zevkli değildim. Şimdi daha zevkli biri oldum" diye konuştu. Heykel sanatı öğrenen Kürşat isimli öğrenci, aldığı eğitim sonrası odaklanma sorununu önemli ölçüde azalttığını belirterek, "3 saatimi burada geçiriyorum. Artık sınavlara çalışırken daha iyi odaklanıyorum. Artık saatlerce çalışabiliyorum. Burada stresimi atıyorum, sınava daha rahat çalışıyorum" dedi.