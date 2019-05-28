Başkent’te milli heyecan

BUGÜN NELER OLDU

2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin Sırbistan etabını 3'te 3 yaparak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2. etap mücadelesine bugün Ankara'da başlayacak.A Milli Kadın Takımı, ligin 2. etabında karşılaşmalarını Ankara'da oynayacak. İlk etabı haftayı yenilgisiz tamamlayan Milli Takım, Uluslar Ligi'nin 2. etabında Japonya, Almanya ve Rusya ile karşılaşacak. TVF Başkent Salonu'nda oynanacak maçların programı şöyle: