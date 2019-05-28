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Başkent’te milli heyecan

A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün başlayacak ’nin ikinci etabında Japonya, Almanya ve Rusya ile karşılaşacak

Giriş Tarihi: 28.5.2019
Başkent’te milli heyecan
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin Sırbistan etabını 3'te 3 yaparak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2. etap mücadelesine bugün Ankara'da başlayacak. İlk etapta Güney Kore, Hollanda ve Sırbistan'ı mağlup ederek 9 puan toplayan ve aynı puana sahip ABD ile liderlik koltuğuna oturan A Milli Kadın Takımı, ligin 2. etabında karşılaşmalarını Ankara'da oynayacak. İlk etabı haftayı yenilgisiz tamamlayan Milli Takım, Uluslar Ligi'nin 2. etabında Japonya, Almanya ve Rusya ile karşılaşacak. TVF Başkent Salonu'nda oynanacak maçların programı şöyle:
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Başkent’te milli heyecan
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