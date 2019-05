Çöken duvar korkuttu

BUGÜN NELER OLDU

Önceki gün Keçiören Pınarbaşı Mahallesi'nde üzerinde çatlaklar bulunan 5 katlı bir binanın istinat duvarı belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Duvarın çökmesi sonucu park halinde bulunan bir otomobil havada asılı kaldı. İki tekerleğinin boşlukta kaldığı otomobilin düşmesini üzerinde bulunduğu parke taşları engelledi. Parke taşlarının altındaki toprağın da kaydığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çöken duvarın altında kimsenin olmaması olası bir faciayı da önledi. Olayın ardından SABAH Ankara'ya konuşan bina sakinleri böyle bir olayın olacağını beklemediklerini söyledi.Aracın sahibi Hüseyin Taşan, "Kesinlikle böyle bir olay olacağını beklemiyordum. Bir buçuk senedir aracımı her gün buraya park ederim. Böyle bir şey olacağını bilsem park etmezdim. Duvarda çatlaklar olduğunu görüyorduk. Geçen sene parke taşları yapıldı. Ancak çökmede de görüldüğü gibi binanın altı boş. Allah'a şükür can ve mal kaybı yok" dedi. Ramazan Doğan, "Sabah saatlerinde bir ses duyduk. Dışarı çıkıp baktığımızda duvarın göçtüğünü gördük. Duvarda küçük çatlaklar olduğunu önceden gördük ancak önemsemedik. Böyle bir şey olacağını beklemiyorduk. Belediyeden gelip inceleme yaptılar. Yan taraftaki duvarın da çökme riski varmış. En kısa zamanda önlemlerimizi alacağız" diye konuştu.Zafer Gökşen, "Bir ağabeyimiz var, her sabah çöken duvarın altındaki bahçede ağaçları sular. Allah'tan o sabah gelmemiş. Beklemiyorduk böyle bir olay. Önceden farkına varabilseydik keşke. Can ve mal kaybı olmaması tek tesellimiz" ifadelerini kullandı. Bina sakini Hatice Ömeroğlu, "İlk başta deprem oluyor sandım. Çok korktuk. Neden çöktüğünü biz de bilmiyoruz. Allah'tan çoluk çocuk oynamıyormuş orada. Can kaybı olmamasına seviniyoruz" dedi.PINARBAŞI Mahallesi Muhtarı Meral Doğan, "Aniden olan bir olay olduğu için kimse farkına varamamış. Apartman yöneticisi fark edip bize bildirseydi gereken önlemleri alırdık. Duvar apartman içerisinde olduğu için biz izin almadan müdahale edemiyoruz. Can kaybı olmaması bizi mutlu etti. Belediye'den yetkililerle görüştüm. Kısa zaman içinde gereken yapılacak" diye konuştu.