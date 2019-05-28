‘Hiç pes etmeyip F.Bahçe’yi yendik’

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom seyircisi önünde Fenerbahçe Beko'yu 88-85 mağlup ederek seriyi yarınki son maça taşıdı. Türk Telekom Koçu Burak Gören,dedi. Sene başından itibaren çok iyi bir basketbol takımı kurduklarını söyleyen Gören, "Tribünlerin inanılmaz desteği ile karşılaşmayı kazandık. Ankara'da basketbolu yaşatmak için var olmaya çalıştık" şeklinde konuştu.Fenerbahçe Beko ile bu sezon beşinci kez karşılaştıklarını söyleyen başarılı koç,dedi.Türk Telekom takım kaptanı Kaya Peker ise,diye konuştu.RAKIPLERI Fenerbahçe Beko takımına büyük saygı duyduklarını söyleyen 38 yaşındaki kaptan, "Bütün oyuncular olarak Fenerbahçe taraftarına da saygı duyuyoruz. Yarın Fenerbahçe Beko'nun evine gidip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii ki çok zor bir maç. Fenerbahçe'ye karşı bu sene 5 maç oynadık, en sonunda bir tanesini kazanmasını bildik. İstanbul'da da kazanırsak Türk Telekom camiası adına önemli bir başarı olacak" şeklinde konuştu.