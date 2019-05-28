‘Hiç pes etmeyip F.Bahçe’yi yendik’

Tahincioğlu Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom seyircisi önünde Fenerbahçe Beko'yu 88-85 mağlup ederek seriyi yarınki son maça taşıdı. Türk Telekom Koçu Burak Gören, "Ligin sonu olabilecek bir maçta tribünlerin inanılmaz desteği ile maçı kazandık"
dedi. Sene başından itibaren çok iyi bir basketbol takımı kurduklarını söyleyen Gören, "Tribünlerin inanılmaz desteği ile karşılaşmayı kazandık. Ankara'da basketbolu yaşatmak için var olmaya çalıştık" şeklinde konuştu.
"BU KEZ SON TOPTA KAYBETMEDİK"
Fenerbahçe Beko ile bu sezon beşinci kez karşılaştıklarını söyleyen başarılı koç, "Özellikle Türkiye Kupası'nda son topta kaybettikten sonra yenebileceğimizi biliyorduk. Çok saygı duyduğumuz çok büyük bir kulübü yenmeyi başardık. İstanbul'da neyle karşılaşacağımızı çok iyi biliyoruz. Ama yarın da boyun eğmeyeceğiz. Oyuncularımıza, teknik ekibimize, başkanımıza teşekkür ediyoruz"
dedi.
KAPTAN: GALİBİYET ŞÜKRÜ BAŞKANIMIZA HEDİYE OLSUN
Türk Telekom takım kaptanı Kaya Peker ise, "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olarak bakıyorduk. Hem bu sezon oynadığımız basketbol adına hem bu serinin iki maçı adına kazanmak istiyorduk. Maç öncesi konuştuğumuz detayların hepsini yaptık. Bu maçı başkanımız Şükrü Kutlu Bey için kazanmak istiyorduk. Buradan da galibiyeti ona armağan ediyoruz"
diye konuştu.
İSTANBUL'DA ZOR BİR MAÇ OLACAK
RAKIPLERI Fenerbahçe Beko takımına büyük saygı duyduklarını söyleyen 38 yaşındaki kaptan, "Bütün oyuncular olarak Fenerbahçe taraftarına da saygı duyuyoruz. Yarın Fenerbahçe Beko'nun evine gidip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii ki çok zor bir maç. Fenerbahçe'ye karşı bu sene 5 maç oynadık, en sonunda bir tanesini kazanmasını bildik. İstanbul'da da kazanırsak Türk Telekom camiası adına önemli bir başarı olacak" şeklinde konuştu.