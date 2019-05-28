Kadınlar kooperatif kurdu

BUGÜN NELER OLDU

POLATLI'DA bir araya gelen 5 ev kadını, 'Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi'ni kurdu. Pancar pekmezi üreterek başladıkları çalışma hayatında 1,5 sene boyunca para kazanamayan kadınlar, deneme yanılma yöntemiyle geliştirdikleri özel portakallı havuç reçeli ile bugün Türkiye'de 51 şubesi olan restoran zincirinin kahvaltı menüsüne girdi. Restoran için her ay 1,5 ton reçel üreten kadınların yeni hedefi fabrika kurmak. Ankara Kalkınma Ajansı, Polatlı Ticaret Odası, Başkent Üniversitesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın işbirliği ile 2016'da hayata geçirilen 'Şeker Pancarı Tarımsal Üretime Dayalı Ürün Geliştirme Projesi' kapsamında, Polatlı merkezinde ve çevre köylerinde yaşayan gönüllü ev kadınlarına pancar pekmezi konusunda girişimcilik eğitimi verildi. Eğitim sonunda pancar pekmezi atölyesinde çalışmaya başlayan 13 kadından çoğu, çalışma şartlarının zorluğu nedeniyle işi bıraktı. Çalışmaya devam eden 5 kadın ise 'Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi'ni kurdu ve 'Panpek' adını verdikleri kendi markaları olan pancar pekmezini üretti. Pancar pekmeziyle ünlenen kadınlar, "Bizde patron yok, hepimiz patronuz. İlk başlarda çok zorlandık. 2 yıl hiç kazancımız olmadı" dedi.