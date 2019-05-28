Kasapoğlu KYK yurdunda iftar açtı

BUGÜN NELER OLDU

Gençlık ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacı Bayram Veli Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yaptı. Bakan Kasapoğlu, bir öğrencinin ailesiyle de telefonda görüştü. Bakan Kasapoğlu, iftarını Ankara Altındağ'da bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Hacı Bayram Veli Erkek Yurdu'nda yaptı. Yurt yemekhanesinde öğrencilerle birlikte sıraya girerek yemeğini alan Bakan Kasapoğlu, orucunu öğrencilerle birlikte açtı. İftarın ardından odaları ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle sohbeti sırasında Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Şahin Oğuzhan'ın babasını telefonla aradı. Diyarbakır'da yaşayan baba Şirin Oğuzhan, Bakan Kasapoğlu'nun sesini telefonda duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Bakan Kasapoğlu baba Şirin Oğuzhan'a oğlunun kendilerine emanet olduğunu hatırlatarak, yurt hakkında kendisine bilgiler verdi. Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.