Keçiören’de Adıyaman sıra gecesi düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

SIRA gecesi ve folklor gösterileriyle Adıyaman kültürünün Keçiören'e taşındığı Keçiören Ramazan etkinliğinde, Adıyaman Kültür Evi açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bugün Adıyaman'daydık. Adıyaman Nemrut'uyla ateşin yandığı yerdir. Ülkemizin her tarafı ayrı bir güzelliktir. Allah bizi öyle güzel bir vatana sahip kılmış ki, her bir köşesi birbirinden güzel, birbirinden değerli. Bu yüzden de başımız belalardan, oyunlardan, senaryolardan kurtulmuyor" dedi. Eğlenceli çocuk oyunları ve renkli gösterilerle başlayan ramazan etkinliğinde Başkan Altınok Adıyaman Kültür Evi açılışını, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, Adıyaman Eğitim Vakfı Başkanı Şevket Gürsoy, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Halk Ozanı Aşık Sefai, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla birlikte yaptı.