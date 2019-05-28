Maaşlarını alamayan işçiler eylem yaptı

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ÇALIŞANLAR, alacaklarının ödenmesi için basın açıklaması yaptı. İşçiler, aileleri ile birlikte ellerinde dövizlerle Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Çalışan bütün işçiler adına konuşan personel Aytekin Özcan, "Yıllarca çalışmış olduğumuz Ahmet K. ve Mustafa K. yönetimindeki iş yerleri çalışanları olarak mağduriyetimizi dile getirmek istiyoruz. Biz burada yıllarca emek vermiş 2015-2016 yıllarında iş yeri durumunun kötüye gitmesiyle maaşlarımızı geç almaya, ilerleyen zamanlarda yarısını almaya daha da ileri ki zamanlarda ise hiç almamaya başladık" dedi. Haklarını alabilmek için mahkemelere başvurduklarını dile getiren Özcan, "Sonuçlanan mahkeme kararına rağmen ödenmeyen tazminat, içeride kalan maaşlarımızı ve izin paralarımızı alamıyoruz. Biz haklarımızı, yıllarca verdiğimiz emeğin karşılığını nereden kimden alacağız" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından grup sorunsuz şekilde dağıldı.