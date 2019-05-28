Şehit yakını, gazi ve devlet korumasındaki çocuklara iftar

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ŞEHIT Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Başkanı Caner Dalkalı, "Şehitlerimize, gazilerimize, bu vatan uğruna canını ortaya koyan tüm insanlarımıza, devlet koruması altında barınan ve yetişen kardeşlerimize borcumuzu ancak birliğimizi, beraberliğimizi sağlamlaştırarak, bu ülkeye sahip çıkarak ve bu ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyarak ödeyebiliriz" dedi. Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) tarafından şehit yakınları, gaziler, yetiştirme yurdundan ayrılan gençler ve devlet koruması altındaki çocuklara iftar verildi. Dalkalı, şehitlere rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, gazilerin vatan için şehadeti göze alarak gazilik şerefine nail olduğunu belirtti.