Fulya’nın okulu da fidanla buluşturuldu

BUGÜN NELER OLDU

ETIMESGUT'TAKI Abdurrahim Karakoç İlkokulu'nun 3. sınıf öğrencisi Fulya Işık'ın yazdığı mektubu annesi Twitter'dan paylaşarak, taleplerinin Pakdemirli'ye ulaşmasını sağladı. Okulun bahçesindeki ağaçsız alana fidan dikmek isteğinde bulunan Fulya ve arkadaşlarına Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "Tabii ki isteğinizi yerine getireceğiz. Her bir fidan yeni bir gelecektir. Gelecek de sizlersiniz." ifadeleriyle yanıt verdi. Bakan Pakdemirli'nin talimatı sonrası fidanlar okula ulaştırıldı.