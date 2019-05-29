Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > ‘Gel Gör Beni Aşk Neyledi’

Beni

Giriş Tarihi: 29.5.2019
‘Gel Gör Beni Aşk Neyledi’
KEÇIÖREN Belediyesi'nin Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlendiği ramazan etkinliklerinin 22. gününde de kukla oyunu, Hacivat-Karagöz gibi birbirinden renkli gösterilerle eski Ramazanları yaşayan vatandaşlar, eğlenceli yarışmalarla da keyifli bir gece geçirdiler. Tasavvuf Sanatçısı Kemal Faruk sahne aldı. "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" ilahisinin büyük alkış aldığı programda sanatçı Kemal Faruk, alandaki vatandaşların istedikleri ilahileri de seslendirdi. Sema gösterisi ile renklenen gecede Osmanlı şerbeti dağıtıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Gel Gör Beni Aşk Neyledi’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN