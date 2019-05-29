BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediyesi'nin Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlendiği ramazan etkinliklerinin 22. gününde de kukla oyunu, Hacivat-Karagöz gibi birbirinden renkli gösterilerle eski Ramazanları yaşayan vatandaşlar, eğlenceli yarışmalarla da keyifli bir gece geçirdiler. Tasavvuf Sanatçısı Kemal Faruk sahne aldı. "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" ilahisinin büyük alkış aldığı programda sanatçı Kemal Faruk, alandaki vatandaşların istedikleri ilahileri de seslendirdi. Sema gösterisi ile renklenen gecede Osmanlı şerbeti dağıtıldı.