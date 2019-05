Gör, kokla tat öyle al

BUGÜN NELER OLDU

İşletmeci Melike Yıldırım, iyi pişirilmiş baklavanın rengi altın sarısı olduğunu söyledi. Yıldırım, tatlı alırken önce rengine sonra kokusuna daha sonra da tadına bakılmasını önerdi. 47 yıllık pastanenin işletmeciliğini yürüten Yıldırım Ramazan Bayramı öncesi tatlı severleri uyardı.Yıldırım, merdiven altı diye tabir edilen ve nerede üretildiği belli olmayan tatlılarla ilgili çevreden çok şikâyet aldıklarını anlattı. Merdiven altı ürünlerin artmaya başladığını vurgulayan Yıldırım, "Üretim izni almayan kaçak üretim yapan yerlerden tatlı alıp satan esnafl ülkemizi hem vergi kaybına uğratmakta hem de halkımızın sağlığını hiçe sayarak bu ürünleri alıp satmaktadırlar. Vatandaş bu konuda ne yazık ki bilinçsiz. Unutmamalı ki maliyet düştükçe kalite de düşüyor. Kaliteli malzeme ile ucuz ürün satmak mümkün olmayacağı için maliyetin altında satılan tatlılara itibar etmemek gerekir" diye konuştu.Yıldırım, "Ucuz satılan tatlı, şekerleme türlerine kesinlikle itibar edilmemeli. Vatandaşlarımızın bunlara rağbet etmemesi gerekir çünkü maliyeti düşürmek için her şeyin maliyeti olan bir üründe kalite arıyorsanız fiyatı biraz yüksek olabilir. Eğer ucuzsa kalitesi düşük olabilir. Şekerle yapılan tatlılar var bir de glukozla yapılmış tatlılar var. Özellikle glukozlu ürünleri insanlara 'yüzde yüz şekerdir' diye tanıtıp tatlıların tatlarını bozup piyasaya süren çok sayıda insan var. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Tatlılarda glukoz dediğimiz bir şerbet şurubu var. Yenildiği zaman boğazımızı yakıyorsa o tatlıda mutlaka glukoz kullanılmış demektir. Bu aynı çikolata da geçerli" ifadelerini kullandı.Yıldırım tatlı fiyatlarında zam yapılmadığını söyledi. Tatlıların geçen yılki fiyatlardan satıldığını belirten Yıldırım, "Fiyatlar sabit. Her bütçeye ve damak zevkine uygun tatlılarımız mevcut. Geçtiğimiz bayram fıstıklı baklava, fıstıklı şöbiyet sattık. Ev baklavası ve madlen çikolatayı da tercih eden var. Burma kadayıf alanlar hem uygun fiyatta hem de hafif olduğu için alıyor" dedi.Yıldırım tatlı alacaklara şu öneride bulundu: "Bir dilim isteyin. Koklayın. Koklamak tatmanın yarısıdır. Eğer mis gibi fıstık, tereyağ, ceviz kokuyorsa tamam. Tatlının şerbetine de dikkat edin. Eğer tepsinin dibinde şerbet göllenmemişse o zaman baklavaya değil tatlıya para veriyorlar demektir. İyi pişmiş baklavanın rengi altın sarısı olur. Ayrıca baklavalar diri görünüp iştah kabartmalı. Tereyağından tutun her şeyine kadar A kalite olmalı. Ramazanda sütlü tatlılara biraz daha rağbet oluyor. Tatlı alırken kaliteye dikkat edin. "10 lira ucuz" diye sağlığınızı tehlikeye atmayın. Tatlı çok hile götürüyor. Yer fıstığını boyayıp Antep Fıstığı diye tatlılarda kullanıyorlar. İnsan hayatı yabana atılmamalı" diye konuştu.RAMAZAN Bayramı'nda tüketimi artan baklava, şeker, çikolata gibi benzer ürünlerde merdiven altı üretimin artışına dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Özellikle bayram nedeniyle satışı artan ve fiyatları olması gerekenden düşük olan ürünler genelde sağlıksız şartlarda ve merdiven altı üretim olduğu bilinmelidir. Merdiven altında üretilen sağlıksız ürünlere itibar etmeyin. Özellikle yol kenarında araç arkalarında satılan tatlı, şeker, çikolata gibi yıkanmadan yenebilen ürünlerden uzak durun. Alacağınız üründen önce alışveriş yapacağınız esnafı iyi tespit edin. Çünkü gerçek esnaf yani mahallenizdeki bakkal, pastacı kim olursa olsun kendi yemediği hiçbir ürünü müşterisine satmaz. Onun için bu özel günlerde alışverişinizi tanıdık ve bildik esnaftan yapın" dedi.