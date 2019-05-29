Hırsızlık çetesine ‘Dingil’ operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

ÇALINTI, yurtdışından usulsüz yollarla ülkemize getirilen, üzerinde ihtiyadi tedbir kararı olan farklı marka ve modellerdeki araçların motor ve şasi numaralarını değiştiren (change yapan) çetenin araçların kimlik bilgilerinin yok ederek ağır hasarlı araç bilgilerinin kopyaladıkları tespit edildi.Başkentte meydana gelen 8 oto hırsızlık olayını mercek altına alan Ankara Oto Hırsızlık Büro ekipleri dingil lakaplı Ahmet S., ve beraberindeki 4 zanlının izine ulaştı. Son dönemlerde yapılan operasyonlarla çalıntı araç bulamayan zanlıların kaçak ve hacizli araçları tespit etmeye çalıştıkları öğrenildi. Çete, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çete lideri Dingil Ahmet'in isminden uyarlanan Dingil operasyonu ile 2 aylık fiziki takip sonucu Konya'da yakalanarak çökertildi. Konya ilinden getirilen Dingil lakaplı Ahmet S . isimli zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 4 şüpheli denetimli serbestlik uygulamasına tabi tutuldu.