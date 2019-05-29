İlk 500 sanayi kuruluşu içinde 39 ASO üyesi

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TÜRKIYE'NIN 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasında ASO üyesi 39 sanayi kuruluşu yer aldı. İSO tarafından gerçekleştirilen ve 2018 verileriyle oluşturulan 500 büyük listesine bir önceki yıl da 39 firmayla giren Ankaralı sanayiciler listedeki firma sayısını korumuş oldu. 6 savunma sanayi şirketinin de yer aldığı Ankara firmaları, İstanbul'dan sonra en çok firması olan ikinci şehir unvanını da korudu. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, daralan piyasa koşullarına rağmen Ankaralı sanayicilerin ilk 500 içindeki sayılarını korumasından memnuniyet duyduğunu belirtti.