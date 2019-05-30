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BAŞKENT Ankara Meclisi (BAM) 6. Geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. BAM Başkanı ve Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan "Ankara'nın sahiplenilmemesi üzerine kurulan Başkent Ankara Meclisi'nde 30'dan fazla Hemşehri Derneği Federasyonu başkanımızla Ankara'yı sahiplenmek için bir aradayız" dedi. Hemşeri Derneği Federasyonu ve bunlara bağlı bin 500'ü aşkın dernek, vakıflar ve sendikalar bulunduran Ankara'nın en büyük sivil toplum kuruluşu Başkent Ankara Meclisi 6. Geleneksel iftar yemeği gerçekleştirildi. Bu sene de Ankara'ya hizmet eden iki kişiye "Üstün hizmet ve başarı ödülü" verildi. Başkent Ankara Meclisinin bu sene ki ödülleri, Ankara ticaretinin gelişmesinde önemli projelere imza atan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve girişimcilere her zaman kapısını açık tutan ve projelerle destekleyen Ankara Kalkınma Ajansı Genel sekreteri Arif Şayık'a verildi.