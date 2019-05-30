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Beyin dokusu kese içinde doğan bebeğe operasyon

Giriş Tarihi: 30.5.2019
Beyin dokusu kese içinde doğan bebeğe operasyon
SURIYE'DEN 4 yıl önce Ankara'ya gelen Vefa- Ahmed İzzo çiftinin, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 2 hafta önce 3 kilo ağırlığında kız çocukları dünyaya geldi. İsmi henüz konulmayan kız bebeğin beyin dokusunun bir kısmının, kafasının arkasında dışarıda kese içinde olduğu fark edildi. Hentbol topu büyüklüğündeki beyin dokusu, 5 saatlik operasyonda alındı. Beyin zarı da aynı operasyon kapsamında kapatıldı. Başarılı geçen ameliyat ile sağlık durumu iyiye giden bebeğin tedavisi hastanede sürüyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. Ayhan Tekiner, ameliyat sırasında ve sonrasında hiçbir sorun olmadığını ve ameliyatın da başarılı geçtiğini kaydetti.
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Beyin dokusu kese içinde doğan bebeğe operasyon
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