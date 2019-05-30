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Cihannüma Derneği sahur buluşması

Giriş Tarihi: 30.5.2019
Cihannüma Derneği sahur buluşması
CIHANNÜMA Derneği Ankara Temsilciliğinin sahur buluşması programında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ramazan ayında dost meclisinde buluşmanın kendileri için çok büyük bir anlama sahip olduğunu söyledi. Yeryüzünün iyi, doğru, güzel ve adil olması için çalışan bir kadro olarak bir araya geldiklerinin altını çizen Gül, "Sadece bu ülkenin değil, bütün insanlık aleminin barış ve huzurla dolu olması, bizim en büyük temennimizdir ve bütün hayatımızın, siyasetimizin merkezinde de bütün insanlığın mutluluğu, bütün insanlığın barışı vardır" ifadelerini kullandı.
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Cihannüma Derneği sahur buluşması
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