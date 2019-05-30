Ramazan bereketi Zirvekent’te yaşandı

BUGÜN NELER OLDU

MAMAK Belediyesi'nin erkeği kadını, yaşlısı genci, fakiri zengini tüm mahalle sakinlerini aynı masa etrafında toplayan iftar programları bu sefer Zirvekent Mahalle sakinlerini bir araya getirdi. İftar programa AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve binlerce vatandaş katıldı. AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ramazan ayının rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olduğunu belirterek, vatandaşların Kadir gecesini tebrik etti.