Şehit Halisdemir’in heykelindeki silahın çalındığı iddiası

BUGÜN NELER OLDU

MAMAK'TA 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in heykelinden çalındığı iddia edilen tüfeği, heykelle oynayan bir çocuğun düşürdüğü ve parktan sorumlu belediye işçisinin tamir ettirmek üzere muhafaza altına aldığı belirlendi. Mamak Caddesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda yer alan şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in heykeline asılı haldeki tüfeğin yerinde olmadığı ihbarı üzerine, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Anıttaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir çocuğun heykelle oynarken çekerek yere düşürdüğü tüfeği, heykelin yanına bırakıp kaçtığını tespit etti. Parktan sorumlu belediye işçisinin muhafaza ettiği silahın, aynı yere yerleştirileceği kaydedildi.