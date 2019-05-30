Şehit ve gazi aileleri iftarda bir arada

BUGÜN NELER OLDU

Programa Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, daire başkanları ve emniyet mensupları katıldı. İftar öncesinde şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi. Programda konuşan Uzunkaya, ramazan ayında rahmet sofralarından birini şehit ve gazi aileleriyle paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Şehit ve gazilerin emanetine sahip çıkmak için çalıştıklarını belirten Uzunkaya,"Ülkemizin güvenliği ve halkımızın huzuru için yüksek bir vazife şuuruyla şehit düşerek adlarını tarihimize altın harflerle yazdıran ve nihayet her biri bu toprakların mührü olan şehitlerimize ve aynı yolda terlerini döken, kanlarını akıtan gazilerimize bu vesileyle bir kez daha huzurlarınızda minnet ve şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ramazan Bayramı tatili süresince alınan tedbirlere ilişkin "Vatandaşlarımızı trafik kazalarına kurban vermeyelim diye her bayramda olduğu gibi bu bayramda da tüm trafik görevlilerimiz, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapacak. Bayramın bir gün öncesi, bir gün sonrası olacak şekilde 11 günlük üst düzeyde tedbirler planladık. Hiç olmazsa bu bayram trafik kazalarına bağlı acıların, gözyaşlarının olmayacağı, gerçek bayram tadında kutlayacağımız bir bayram olsun diyorum" diye konuştu.