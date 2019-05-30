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Sincan’dan Balkanlara iftar ve gönül sofrası

Giriş Tarihi: 30.5.2019
Sincan’dan Balkanlara iftar ve gönül sofrası
SINCAN Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Balkanlar'da yaşayan kardeşlerini unutmadı, ramazan boyunca iftar ve gönül sofraları kurdu. Gönül sofralarını ülke sınırları dışına taşıyan Sincan Belediyesi 2 farklı ülkede 3 ayrı noktada kurduğu iftar sofralarında ramazan ayının bereketini, paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Kardeş belediyecilik kapsamında Kosova'nın Prizren, Bosna Hersek'in Doboj Jug ve Travnik şehirlerinde kurulan iftar sofralarında her gün binlerce kişi bir araya gelip orucunu açtı.
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Sincan’dan Balkanlara iftar ve gönül sofrası
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