Yılın annesinin kitapları çalındı

BUGÜN NELER OLDU

Çiğdem Kuzucu, lösemi hastası tek çocuğu Erdi Berkay Gülmez'i 6 yıl önce 19 yaşındayken kaybettikten sonra oğlunun adını yaşatmak için Türkiye genelinde kütüphaneler açmaya başladı. Kuzucu, yetişkin lösemi hastalarına dikkat çekmek ve nakil bekleyen sayısız hastaya yardım etmek için de sosyal medya üzerinden "1000 Gönüllüden 1'i de Sen Olur Musun?" grubunu kurdu. Oğlunu kaybedince hasta çocuklara annelik yapan Kuzucu, hasta ve hasta yakınlarına yardım götürdüğü esnada kitapları çalındı.Demetevler Suadiye Caddesi'ndeki evinin önünde duran koliler içindeki 3 bin kitabın çalınmasıyla hayallerimi emeğimi çaldılar diyen Kuzucu, "Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşmalı olarak 81 ilde kütüphaneler açmıştım. Çalınan kitaplar da yine ihtiyaç sahibi bir okula kütüphane olacaktı. Kanserden kaybettiğim evladımın adı yaşasın ihtiyaç sahibi çocuklar faydalansın diye başlattığım kütüphane açma projemde ilk kez böyle bir şey yaşadım. Hayallerimi emeklerimi çaldılar, o kitapların her birinde çocukların yazdıkları not vardı. Dokunsalar ağlayacak durumdayım, umarım kitaplar bulunur" diye konuştu.SATILDIĞI zaman çok büyük bir kar elde edilmeyecek fakat manevi olarak paha biçilmeyen kitaplarının çalınmasıyla şok geçiren Kuzucu hırsız ya da hırsızlara seslendi: Vicdanınız varsa kitaplarımı geri getirin!" Kanser hastalarına yardım götürmek için 26 Mayıs'ta sabah saatlerinde evinden ayrılan Kuzucu öğlen eve geldiğinde kitap kolilerinin azaldığını fark etti. Öğleden sonra tekrar yardım götürmek için evinden ayrıldığında kalan kitapların da çalındığını anlatan Kuzucu, "Apartmanda kamera olmadığı için kim ya da kimler çaldı bilmiyorum. Komşulardan biri beyaz renkli bir araçla gelip kolileri taşıdıklarını görünce 'Çiğdem ablanın haberi var mı?' demiş pişkin hırsızlar da evet var deyip ellerini kollarını sallayarak kitapları götürmüşler. Polise başvurdum, o kitaplar benim için çok kıymetliydi" dedi.KITAPLARI kutu kutu taşıyıp belki de üç kuruşa hurdacıya sattılar diyen Kuzucu, "Okuyan, kitap kıymeti bilen, kitabın fiyatını bilen hiç çalmaz. Sizin çaldığınız kitaplar benim oğlumun adını yaşatmak için açacağım, sahaf sahaf dolaşıp aldığım, insanların benimle paylaştığı içine notlar yazdığı 'Erdi ağabeyime hediyemdir' diye gönderdiği kitaplardı. Belki yolladığım bir okul kütüphanesinden iki öğrenci profesör, ikisi bilim adamı, biri cumhurbaşkanı olacaktı. Maddeye üzülmem, canım sağ olsun derim, sağlık olsun derim ama bu sefer çok üzüldüm, çok şaşırdım. Kitaplarım çalınmaz kim okur derdim hiç aklıma gelmezdi çalınıp ta satılacağı. Eve gelen polis bile ilk kez böyle bir vaka ile karşılaştık dedi. Bu kadar kültürlü bu kadar okuyan bir toplum muyuz? Yoksa bir annenin emeğini oğlunun adını yaşatmak için çabalayan bir annenin umutlarını çalacak onu bu kadar üzecek kadar aç mıyız? Yazıklar olsun emeğimi çalıp üç kuruşa satanlara hiç bir şey beni yolumdan ayıramaz ben yine biriktirir yine alır yine yoluma devam eder yine yeniden kütüphaneler açarım ama sen hırsız kardeşim o çaldığın emek sarf etmeden kazandığın para ile kaç gün geçinirsin?" diyerek duyduğu üzüntüyü ifade etti.