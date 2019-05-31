Baklavada kaliteden vazgeçmeyin

BUGÜN NELER OLDU

ERCIYES Börek Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Eker, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte artan baklava tüketimine dikkat çekerek; tüketicileri baklava, börek, yaprak sarma gibi bayramların olmazsa olmaz ürünlerini, tanıdık ve bilindik markalardan almaları konusunda uyardı. Eker, fıstığa ve diğer hammaddelere gelen fahiş zamlar nedeniyle tatlı sahtekarlıklarının da arttığını belirtti. "Ham maddelere gelen zamlar nedeniyle tatlı sahtekârlıkları son dönemde çok arttı. Baklavada bezelye ve boya kullanımı oldukça yaygınlaştı. Biz ham maddelere yapılan zammı olduğu gibi tüketiciye yansıtmamaya gayret ediyoruz ve karlılık konusunda fedakârlık yapıyoruz" dedi.