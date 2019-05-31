Başkentliler bilim festivaline akın etti

BUGÜN NELER OLDU

BILIM, sanat ve spor alanlarında elde ettiği ulusal ve uluslararası derecelerle adından sıkça söz ettiren, 35 yıllık köklü geçmişiyle eğitimde mihenk taşı olan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediği STEM Fest etkinliklerinin sonuncusunu Ankara'da düzenledi. 20 yılı aşkın geçmişinde binlerce öğrencinin başarı hikâyesini barındıran Nesibe Aydın Yıldızlar Lisesi'nin Eylül 2019'da açılacak olan yeni kampüsünde, "Yaparak ve Tasarlayarak Geleceği Keşfet" sloganıyla düzenlen bilim festivaline yaklaşık 8 bin davetli katıldı. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe STEM & Makers Fast/Expo iş birliği ile 3-18 yaş aralığındaki bireylerin düşünsel yeteneklerini geliştirmeye yönelik birbirinden eğitici ve eğlenceli 46 atölyenin yer aldığı festivalde, Kriminalastik ve Robotik Kodlama gibi atölyelerde bilimsel çalışmalar yapan öğrenciler, Renklerin Dünyası ve Ahşap Atölyelerinde de sanatsal etkinlikleri keşfettiler. Öğrencilerle birlikte tüm ziyaretçilerin de katılımına açık olan atölye çalışmaları, 7'den 70'e tüm katılımcılardan büyük ilgi gördü.