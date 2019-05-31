Başkentte toplu taşımada bir ilk

BUGÜN NELER OLDU

EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerde bir ilki gerçekleştirerek, yeni bir uygulamaya imza attı. Engelliler, yaşlılar, hamile ve çocuklu kadınlar için otobüslerde ayrılan koltukları özel figür ve desenli kumaşlarla değiştiriyor. EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı Macunköy Atölyeleri'nde etap etap yapılacak montaj işlemlerinin ilk etabında, 150 otobüs ile 4 bin 950 öncelikli koltuk değişimi yapılacak. Montaj çalışmalarına 29 Nisan'dan itibaren başlayan ekipler, bugüne kadar 67 otobüste toplam 2 bin 211 "özel figür ve desenli" koltuk değişimi gerçekleştirdi.