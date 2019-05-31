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Cami ve mezarlıklar bayrama hazır

Giriş Tarihi: 31.5.2019
Cami ve mezarlıklar bayrama hazır
Mamak Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat ve temiz bir ortamda yapmaları için ilçeye bağlı 21 mezarlıkta temizliği tamamladı. İlçe genelindeki mezarlıkların tümünde ot biçme, temizlik ve bakım çalışmalarına tamamlayan Mamak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekânlar arasında gelen mezarlıkları temizleyerek daha güzel bir görünüme kavuşturdu. Mezarlıkların yanı sıra bayramda vatandaşların rahat bir şekilde ibadet edebilmesi için camiler halılarından minberine kadar temizlendi.
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Cami ve mezarlıklar bayrama hazır
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