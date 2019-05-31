Keçiören’de Fethin 566. yılına coşkulu kutlama

BUGÜN NELER OLDU

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok fetih kutlamalarında yaptığı konuşmada, "Alemlerin sultanı Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'in övgüsüne mazhar olarak dünya şehirlerinin başşehri İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ı, O'nun kumandasındaki kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadesini kullandı. Kalaba Kent Meydanında Mehteran Konseri başlayan etkinlikte havai fişek gösterileri ile kutlama coşkusu doruğa çıkarken gecede ayrıca Yozgat Kültür Evinin açılışı ve Türk Halk Müziği konseri yapıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ev sahipliğindeki programa AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Polat, STK Temsilcileri, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Belediye binasına lazerle 'İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü kutlu olsun' yazılırken, alandakiler de Türk bayraklarıyla kutlama coşkusuna eşlik ettiler.İstanbul'un fethiyle bir çağın kapanıp yeni bir çağın açıldığına vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Fatih Sultan Mehmet Han 21 yaşındayken koskoca Bizansı yenip, bayrağımızı Bizansın kalbi olan İstanbul'a Ulubatlı Hasan'ın şehadetiyle dikmiştir. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) bir hadisinde 'İstanbul'u fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.' buyurmuştur. Türk milleti Sevgili Peygamberimizin duasına ve özgüsüne mazhar olmuş bir millettir" dedi. Altınok sözlerine şöyle devam etti: "Ömrünün baharında şehadet şerbetini içen tüm kahramanlarımıza selam olsun. Bu vatanı vatan yapan şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu vatan hepimizin, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım."