OTÜ, iftar programı düzenledi

BUGÜN NELER OLDU

OSTİM Teknik Üniversitesi (OTÜ) tarafından düzenlenen iftar programında, akademi, siyaset ve iş dünyası bir araya geldi. OSTİM OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, TBMM Milli Eğitim Spor Kültür ve Gençlik Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek, Yükseköğretim Kurulu temsilcileri, OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeleri, akademisyenler, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.