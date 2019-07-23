Boğaz’ı geçti rota Antalya

Türkiye'nin down sendromlu milli yüzücülerinden 29 yaşındaki Gökhan Kotan, başarılara kulaç atıyor. 31. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda mücadele eden ve Boğaz'ı 1 saat 18 dakikada geçen Kotan'ın yeni hedefi 2020 yılında Antalya'da düzenlenecek 2. Down Sendromlular 'Trisome) Dünya Spor Oyunları'nda başarıyla mücadele etmek.
DİNLENMEDEN YÜZDÜM
Boğaz'ı geçmenin sevincini yaşayan Gökhan Koton duygularını dile getirirken, "Tarif edilemez şekilde mutluyum. Çok çalıştım ve adım adım tüm hayallerime ulaşıyorum"
dedi. Hiç dinlenmeden yüzdüğünü anlatan Kotan, "Sadece inandım. Hedefime odaklandım. Ailem hep yanımda oldu. Bana inanan ailemin, hocalarımın ve arkadaşlarımın yüzünü kara çıkartmadım. İnşallah 2020 oyunlarında da aynı başarıyı göstereceğim"
diye konuştu.
AİLESİNİN GURURU
Gökhan'ın anne ve babası Nuray- Cevdet Kotan oğullarının yarışı tamamlamasının mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: "Gururlu ve mutluyuz. Her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Günden güne kendine katarak devam etmesi bizi çok mutlu ediyor. O bizim gurur kaynağımız. Gökhan çok mutlu hayaldi gerçek oldu."