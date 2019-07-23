Boğaz’ı geçti rota Antalya

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Türkiye'nin down sendromlu milli yüzücülerinden 29 yaşındaki Gökhan Kotan, başarılara kulaç atıyor. 31. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda mücadele eden ve Boğaz'ı 1 saat 18 dakikada geçen Kotan'ın yeni hedefi 2020 yılında Antalya'da düzenlenecek 2. Down Sendromlular 'Trisome) Dünya Spor Oyunları'nda başarıyla mücadele etmek.Boğaz'ı geçmenin sevincini yaşayan Gökhan Koton duygularını dile getirirken,dedi. Hiç dinlenmeden yüzdüğünü anlatan Kotan, "diye konuştu.Gökhan'ın anne ve babası Nuray- Cevdet Kotan oğullarının yarışı tamamlamasının mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: