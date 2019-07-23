Elmadağ’da yıllar sonra yeniden “Tirit Şenliği”

BUGÜN NELER OLDU

ELMADAĞ Belediyesi'nin 20 yıl önce başlattığı Geleneksel Tirit Şenliği 10 yıllık aranın ardından yeniden start aldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın'ın ev sahipliğinde Türkmen Yaylası'nda düzenlenen şenliğe katılarak Elmadağlıların coşkusuna ortak oldu. Yüzlerce vatandaşın afiyetle yemeklerini yiyip doyasıya eğlendiği şenlikte Elmadağlı vatandaşlara seslenen Başkan Yaşar "Birliğimiz, beraberliğimiz, yöresel kültürlerimizin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması, ekonominin canlanması açısından festivaller büyük önem arz ediyor. Emeği geçen herkesi kutluyor, Yenimahalle Belediyesi olarak bu festivallere katılmaktan, destek vermekten onur duyuyorum" dedi.