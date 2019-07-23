Hasılat esaslı gelir vergisi düzenlemesi önemli bir kazanım

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TÜM Özel Halk Otobüsleri Birliği Derneği (TÖHOB) ve Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, TBMM'de kabul edilen vergi indiriminin, özel halk otobüsçüleri için soluk aldıracak, önemli bir kazanım olduğunu kaydetti. Ekonomi alanında önemli düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. TÖHOB ve Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, Hasılat Esaslı Gelir Vergisi Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını belirterek, "Gelir Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin içinde yer alan özel halk otobüsçü esnafını da çok yakından ilgilendiren vergi indiriminin TBMM'de kabul edilmesi ile camiamızın menfaati adına önemli bir adım atılmış oldu" dedi.Soydaş, halk otobüsçülerini yakından ilgilendiren Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili yasal düzenlemenin kendilerini oldukça memnun ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Düzenleme, ilk incelemelerimize göre esnafa soluk aldırıcı makul ve oldukça da olumlu düzenleme olarak değerlendirilmiştir. Bu uygulamayı camiamız adına atılmış doğru ve önemli bir adım olarak görüyoruz" Hacı Bayram'da detaylı temizlik